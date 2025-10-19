Ein kurzes, aber intensives Gastspiel der legendären Glam-Rocker aus Hollywood.

Wer erinnert sich noch an die BAD LOVERZ? Nun, vor vielen Jahrzehnten, in der Blütezeit der Achtziger, erschufen Venice Steel (Gesang), Tasty T (Gitarre), Raindrop Lee (Bass), Maverick Boom (Drums & Percussion), Malcolm Silver (Dudelsack) und Liberty Child (Drehleier) wunderbare Musik, die über den Großen Teich zu uns schwappte und uns erfreute. Doch leider verschwanden die Herren urplötzlich von der Bildfläche, einzig ihre geniale Musik blieb uns erhalten und wurde von vielen Musikern ins Repertoire aufgenommen.



Doch in diesem Jahr kehrte die legendäre Band wie aus dem Nichts zurück und wollte beweisen, dass ihre Musik nichts vom damaligen Charme verloren hat und sie selbst es immer noch schaffen würden, die Zuhörer zu begeistern. Unter dem Motto: "It's only Rock 'n' Roll, but we like it!" begeben sie sich die Herren auf ihre "Final-Comeback-Farewell-Tour".



Ja, liebe Freunde und Fans, ihr habt richtig gelesen. Es soll die letzte Tour der BAD LOVERZ werden, bevor sie sich endgültig (Endgültig? - man soll ja niemals nie sagen!) aus dem Rampenlicht zurückziehen. Dazu geht die Band nicht nur auf Tour, um noch einmal so richtig aufzutrumpfen, sondern hat uns ihre "Greatest Hits" mitgebracht und uns damit ein Album hinterlassen, auf dass wir diesen Glam-Rock immer in unserem Gedächtnis behalten.



Weil sich ja in den letzten Jahrzehnten viel geändert hat, wollen die Rocker nicht alleine auf diese Abschiedstour gehen, sondern haben sich SALTATIO MORTIS angeschlossen, zu denen auch schon seit vielen Jahren ein inniges Verhältnis besteht. Man schätzt sich gegenseitig und so stand einer gemeinsamen Tour nichts im Wege.



Es empfiehlt sich also für alle Rock 'n' Roller, unbedingt auf dieser Tour aufzuschlagen. Oder zumindest, wer das nicht schafft, sein Ohr den "Greatest Hits" zu leihen. Lasst euch von den Original-BAD LOVERZ-Versionen vieler bekannten Hits begeistern, beispielsweise vom ohrwürmelnden 'Livin' On A Prayer', oder von den verrückten 'The Look' oder '... Baby One More Time'. Na, wem fällt auf, was darin noch eingebaut wurde? Schmusen könnt ihr bei 'Angels' und euch auspowern, wenn ihr zu 'Major Tom' abtanzt. Ihr seht, es sollte für jeden und jede Stimmung etwas dabei sein.



Wenn ihr es auf ein Konzert schafft, dann lasst BAD LOVERTZ noch einmal den Ruhm und Applaus verspüren, der der Band angemessen und würdig ist. Und vergesst dabei SALTATIO MORTIS nicht, mit deren Hilfe diese Comeback erst möglich war.



Liebe Leser, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, werdet ihr sicher bemerkt haben, dass diese Rezension nicht wirklich bierernst genommen werden sollte. Also, zumindest was den Werdegang der BAD LOVERZ angeht. Dass sich hinter den "Glam-Rockern" mit ihren äh, auch mal rosa gemusterten Leopardprint-Klamotten niemand anders als SALTATIO MORTIS versteckt, dürfte ja inzwischen jedem klar sein.



Was mich aber begeistert hat ist der Spaß, mit dem sich Saltatio auf diese Geschichte eingelassen hat, von der erstklassigen Qualität der Platte mal ganz abgesehen. Nachschauen und -hören kann man das in dem einen oder anderen Video, siehe unten. Mir sind die "schlechten Liebhaber" beim Livestream von Wacken aufgefallen, es war einfach nur bombastisch. Manchmal hatte ich sogar das Gefühl, dass den "Original-Saltatiern" dieser Bandauftritt fast mehr Spaß gemacht hat, als ihr eigentlicher Auftritt.



Vermutlich werden auch hier wieder einige oder sogar etliche mit den Augen rollen, ob "sowas" denn wirklich nötig ist. Nun ja, nötig vielleicht nicht, aber es macht einfach unheimlich viel Spaß, diese Songs "mal anders" zu hören, mal die Boxen aufzudrehen und einfach lauthals mitzusingen. UND es ist schön zu sehen, wieviel Spaß eine gestandene Band haben kann, einfach mal etwas vollkommen Verrücktes zu tun. Danke, BAD MORTIS SALTATIO LOVERZ  oder so. Vom Spaßfaktor her würde ich übrigens 12 von 10 Punkten geben.



Und jetzt alle: "Baby, baby one more time!!"

