AUTUMN'S CHILD - Melody Lane

Melody Lane

Mehr über Autumn's Child

Genre:
AOR / Melodic Rock
∅-Note:
7.50
Label:
Pride & Joy Music
Release:
23.01.2026

    < 5 Wertungen

    1. Heartbreak Boulevard
    2. Pray For The King
    3. Fight For Love Again
    4. Singalong
    5. A World Without Love
    6. Highway To The Sky
    7. Headlines
    8. Lovesong
    9. Melody
    10. Rock Of Empathy
    11. Dead Cold

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

