Beachtliche Veröffentlichung zwischendurch.

Jason Ashcraft ist Gitarrist der nordamerikanischen Metalband HELION PRIME, daneben ist er auch noch bei weiteren Projekten aktiv. So hat er vor einigen Jahren mit DIRE PERIL das zwar nicht besonders originelle, jedoch musikalisch sehr gute Albumaufgenommen. Derzeit ist er solo aktiv und hat soeben seine Zwei-Track-EP "My Vengeance Is Everything" veröffentlicht.Zunächst hat er 'My Vengeance Is Everything (Chaos Reigns)' von der DIRE-PERIL-EP "Queen Of The Galaxy" neu aufgenommen. Dass Power Metal nicht mit läppischen Schlagerrefrains einhergehen muss, sondern der Bezeichnung Power durchaus gerecht werden kann, darf man hier feststellen. Eine gute Melodie, kraftvolle Schlagzeugarbeit, mächtig Dampf von Rhythmusgitarre und Bass sowie nette Soli im Leadbreak punkten bei der Nummer. Begleitet wird Jason Ashcraft bei dieser Aufnahme von Sänger Stu Block (INTO ETERNITY, ex-ICED EARTH) und seinem HELION-PRIME-Kollegen Alex Bosson an der Schießbude.Das zweite Stück ist ein Cover von 'Blood Upon The Snow', das Bear McCreary für das Computerspiel "Gods Of War Ragnarök" geschrieben hat. Diesen Sound hatten wir bei unseren alten C64-Spielen nicht. Das von Heather Michele (ex-HELION PRIME) gesungene Stück beginnt getragen, ja beinahe feierlich. Während Tempo und Härtegrad anziehen, halten Streicherklänge, kernige Gitarren, eine energische Rhythmusgruppe und Heathers variable gesangliche Leistung, die schließlich von Chören flankiert wird, die Spannung. Es ist bemerkenswert, wie die Leadgitarre im Solo den Klang eines Dudelsacks nachahmt.Natürlich wird eine EP mit einer Neueinspielung und einem Cover kein essentieller Teil im Katalog eines Musikers. Dennoch ist Mr. Ashcraft mit "My Vengeance Is Everything" eine hörenswerte EP gelungen, auf der Kompositionen wie Arrangements passen. Gewisse Bands aus der Alten Welt sollten hier hineinhören, bevor sie Power Metal spielen wollen.