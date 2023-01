Punk-Hymnen in Perfektion!

Wenn es um politschen und trotzdem eingängigen Punkrock geht, dann führt schon seit Jahren kein Weg an den US-Amerikanern ANTI-FLAG vorbei. Mittlerweile treibt die Band um die beiden Sänger Justin Sane und Chris Barker seit guten 34 Jahren ihr Unwesen in der Szene, vertritt dabei immer lautstark die eigene politische und sozialkritische Meinung und schafft es, sich innerhalb des eng gestecken Punk-Korsetts zumindest in Teilen immer wieder neu zu erfinden und den anfänglichen Funken am Leben zu erhalten. Auch das dreizehnte Studioalbum "Lies They Tell Our Children", das erstmals in der Bandgeschichte textlich einem losen Konzept folgt, stellt hier keine Ausnahme dar und präsentiert ein Quartett, das auch nach über drei Dekaden überraschend frisch klingt.



Bevor wir uns der Musik widmen, möchte ich aber auch noch schnell ein paar Worte über die Texte der Scheibe verlieren. Selbige thematisieren nämlich wieder ganz aktuelle Problematiken, vor allem in der amerikanischen Politik, versuchen aber gleichzeitig vielen unserer heutigen Probleme auf den Grund zu gehen. Die Antwort, die der Vierer dabei findet, ist so simpel wie einleuchtend: Immer wieder wird der Profit über das Wohl der Menschen gestellt. Doch keine Sorge, auch wenn man sich nicht mit den Irrungen und Wirrungen von Politik und Gesellschaft herumschlagen möchte, kann man "Lies They Tell Our Children" problemlos genießen, denn die trockene Thematik wird wie gewohnt in eingängigen, zwingenden und mitreißenden Punk-Hymnen verpackt, die schon beim ersten Durchlauf sofort ins Ohr gehen.



Der gemäßigt rockende Opener 'Sold Everything' ist mit seinen melancholischen Untertönen dabei noch ein stilistischer Ausreißer, denn schon das folgende 'Modern Meta Medicine', mit einem gesanglichen Gastbeitrag von KILLSWITCH ENGAGE-Fronter Jesse Leach, bahnt sich mit massivem Hardcore-Einschlag geradewegs seinen Weg ins Langzeitgedächtnis und klingt nach gewohntem ANTI-FLAG-Futter. Noch besser wird es sogar mit den poppigen Volltreffern 'Laugh. Cry. Smile. Die.' und 'The Fight Of Our Lives', deren Refrains sofort zum Mitsingen anregen und die beide mit Shane Told (SILVERSTEIN), Brian Baker (BAD RELIGION) und Tim McIlrath (RISE AGAINST) wieder sehr namhafte Gäste im Gepäck haben. Generell sind die Songs, bei denen sich ANTI-FLAG Unterstützung von Kollegen geholt hat, als besondere Höhepunkte des Silberlings auszumachen. So ist auch das treibende und eindringliche 'Shallow Graves', dem Tré Burt seine Stimme leiht, eine absoluter Volltreffer, während Campinos Auftritt in 'Victory Or Death (We Gave 'Em Hell)' durch feine mehrstimmige Gesänge einen gewissen DIE TOTE HOSEN-Vibe versprüht. Doch auch ohne Außenstehende schütteln die vier Amerikaner etwa mit 'Work & Struggle' oder 'Only In My Head' weitere Punk-Kracher aus dem Ärmel, die mich auf ganzer Linie begeistern können.



Ihr hört es schon, wenn es um "Lies They Tell Our Children" geht, kann ich wenige Kritikpunkte finden. Nein, hier gibt es tatsächlich nichts zu meckern und wenn es um meine Punk-Scheibe des Jahres 2023 geht, wird der neue ANTI-FLAG-Langdreher ein gewichtiges Wörtchen mitreden. So viel wage ich trotz des noch jungen Jahres zu prophezeien. Dass Fans der Band hier bedenkenlos und blind zuschlagen können, versteht sich da von selbst. Richtig stark!