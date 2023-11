Ein gutes Album, das hin und wieder die Orientierung verliert.

Kurz vor dem 1. Advent erscheint mit "A Cell To Call Home" das dritte Album der Progressive-Rock-Gruppe ADVENT HORIZON aus den USA. Auch wenn die Texte vom "Zusammenspiel von Liebe, Abhängigkeit und Verlust" handeln, bezeichnet es die Band nicht als Konzeptalbum. Im Beiheft der CD stellt sich die Formation als Quartett dar, auch wenn Promofotos mitunter fünf Leute zeigen. Zusätzlich wurden mehrere Gastmusiker verpflichtet, von denen die bekanntesten Jordan Rudess von DREAM THEATER und Dave Meros von SPOCK'S BEARD sein dürften.



ADVENT HORIZON präsentiert auf "A Cell To Call Home" einen eher soften Prog Rock mit einem recht hohen Anteil an Tasteninstrumenten und akustischen Gitarren, der gelegentlich eine poppige Note annimmt, hin und wieder aber auch prog-metallische Ausbrüche hören lässt. Eine wichtige Rolle im Bandsound spielt der Gesang. Zwei Bandmitglieder werden mit "Vocals" kreditiert, darüber hinaus sind bei einigen Stücken eine weibliche oder eine männliche Gaststimme zu hören, was einige beachtenswerte Wechselgesänge, Chöre und Duette ermöglicht. An den tendenziell poppigen Stellen singt häufig eine angezerrte, monotone und emotionsarme Stimme.



Die Scheibe beginnt sehr stark mit 'Water' und 'How Did It Get So Good', zwei gelungenen Nummern, die prog-typische Elemente wie wechselnde Instrumente und Rhythmen gekonnt mit fließenden Melodien verbinden und phasenweise einen höheren Härtegrad bieten. Doch allmählich breiten sich die soften, akustischen und poppigen Passagen aus, was nicht nur einen geänderten stilistischen Schwerpunkt bedeutet, sondern auf diesem Album auch zu einem Mangel an Dynamik und Spannung führt. Das wird am schlaffen 'Maybe' besonders deutlich. Dennoch hat "A Cell To Call Home" auch im weiteren Verlauf starke Momente. Hier seien Dave Meros' prägnantes Bass-Spiel in 'Your Flaws', die großartige Schlußphase von 'Calling It Off' und das Saxophon in 'Control' genannt. Jedoch schwächelt das Finale ein wenig. Das Quasi-Titelstück 'Cell To Call Home' ist zweifellos gut, trägt jedoch nicht über seine Spieldauer von zehn Minuten. Die gelegentliche Neigung der Band zu poppiger Leichtigkeit und jazziger Verspieltheit, die in den kürzeren Stücken mitunter funktioniert, lässt diese Nummer phasenweise zerfransen. Und 'Hold Me' ist wieder so ein Fall, in dem eine junge Band ein Album, das mich zwar nicht restlos überzeugt, aber deutlich mehr Stärken als Schwächen aufweist, völlig unspektakulär und beiläufig enden lässt.



Die Scheibe wurde von ADVENT HORIZON selbst produziert, und die Gruppe hat einen guten Sound hinbekommen. Aber vielleicht wäre es besser gewesen, wenn das Budget statt für werbeträchtige Gastmusiker für einen erfahrenen Produzenten eingesetzt worden wäre, der die Band unterstützt hätte, nicht zu sehr im eigenen Saft zu schmoren und über den Details nicht den Gesamteindruck aus den Augen zu verlieren. Aber bei aller Kritik im einzelnen überwiegen die positiven Eindrücke, und ADVENT HORIZON ist ein Name, den Prog-Fans sich merken sollten.