Eine Elchtod-Hommage sondergleichen!

Alles, was man über skandinavischen Death Metal wissen sollte, ist in den neun räudigen Abfahrten von "Magna Pestilencia" vereint! Dieses mutige Statement zum Debüt der schwedischen Todesbrigade entstammt nicht etwa irgendeinem Labelinfo oder gar der Feder der Musiker höchstpersönlich, sondern ist der trockene und doch unumstößliche Fakt, der von den extrem starken Old-School-Abrissen getragen wird, die ABYSMAL WINDS hier in Rechnung stellt.



Das Trio nimmt den Faden des DISMEMBER-Debüts ganz locker auf, verknüpft ihn mit den schmutzigen Grooves aus dem ENTOMBED-Katalog, packt sich einige Grind-Komponenten aus dem CARNAGE-Fundus und zaubert in den wenigen gebremsten Passagen auch einige Riffs hervor, die bei GRAVE und UNLEASHED sicherlich nicht deplatziert wären. Dennoch spinnt die Truppe die Fäden weiter, wirft einige infernalische, eigene Ideen ein und unterwirft die eigene Performance dauerhaft dem Streben nach dem perfekten Schwedentod-Release. So viel Hingabe, so viel Leidenschaft, das ist schon eine ganz spezielle Geschichte, die man bisweilen in einem Atemzug mit all den berüchtigten Klassikern erzählen darf!



"Magna Pestilencia" ist eine einzige Tribute-Show an das zeitlose Fundament des Elchtods, eine Verneigung vor den Heroen der frühen 90er, aber gleichzeitig auch eine völlig eigenständige Präsentation nostalgischer Einflüsse, in denen zwar Produktion und Sound ebenfalls stark von dieser Zeit geprägt sind, Performance, Tempo und der genrelle Output aber auch locker im Hier und Jetzt für Frische sorgen können. Letzten Endes gibt es Platten, die aber auch keine zeitliche Einordnung benötigen, weil sie einfach in allen Belangen immens kicken - und zu dieser Kategorie gehört das Debüt von ABYSMAL WINDS auf alle Fälle. Sollte die Band sich diese Energie bewahren, steht hier in Zukunft wahrhaftig noch Großes bevor! Da muss man dann auch nicht lange lamentieren oder analysieren, denn diese Scheibe knallt von der ersten bis zur letzten Sekunde.