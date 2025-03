Zum 8. Mal: Glowing Ember Festival on Tour

POWERMETAL.de präsentiert die mittlerweile achte GLOWING EMBER FESTIVAL-TOUR. Die erste Station macht Halt im kultigen "Helvete-Club" in Oberhausen am 22.03.2025. Mit dabei sind:

MIDLAND X

SOULLESS EXISTENCE

THE ROYAL FLASH

[SOON]

SPADE

PRAVUS

BEYOND MATTERS

Einlass ist um 17:30 Uhr, Showstart ist um 18:00 Uhr. Karten gibt's für 20€ an der Abendkasse.