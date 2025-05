YUNGBLUD: Neues Album und Tour Ankündigung

Nachdem YUNGBLUD am 18. März bereits seine Single 'Hello Heaven, Hello' und kurz darauf eine zweite veröffentlichte, war eigentlich klar, dass bald noch mehr folgen würde. Nun kündigt er sein Album "Idols" an, welches am 20. Juni, und damit pünktlich zu seinem eigenen Festival veröffentlicht werden soll. Bei dem Album handelt es sich um ein Doppel-Album. Der zweite Teil erscheint dann später.

Passend zu seinem Album kündigt er die "Idols World Tour" an. Bis jetzt stehen dafür Termine in Nordamerika und Europa. An vier der Daten geht es nach Deutschland. Als Europa-Support gibts PALAYE ROYAL

Termine:

04.10.25 Amsterdam NL

05.10.25 Brüssel BE

07.10.25 Düsseldorf DE

08.10.25 Paris FR

09.10.25 Nantes FR

11.10.25 Madrid ES

14.10.25 München DE

15.10.25 Zürich CH*

17.10.25 Prag CZ

18.10.25 Warschau PL

20.10.25 Berlin DE

22.10.25 Esch-sur-Alzette LU

24.10.25 Kopenhagen DK

25.10.25 Stockholm SE

27.10.25 Hamburg DE

29.10.25 Wien AT*

31.10.25 Bergamo IT

* Ohne PALAYE ROYAL