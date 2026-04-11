YES kündigt neues Album

Am 12.06.2026 werden die britischen Prog-Rock-Urgesteine YES das 24. Studioalbum "Aurora" via InsideOutMusic/Sony Music veröffentlichen.

Sänger/Gitarrist Steve Howe erklärt:

Die Arbeit an diesem Album hat uns viel Freude bereitet  es war eine Gelegenheit zum Spielen, zum Entdecken und dazu, alles für die Musik zu geben. Es ging schon immer um Zusammenarbeit; jemand kann einen Song schreiben, aber solange nicht jeder seinen Beitrag dazu leistet, ist es kein richtiger Yes-Song. Wir versuchen nicht, die Vergangenheit nachzuahmen; wir tragen den Geist von Yes weiter und verwandeln ihn in etwas Neues.

Mit dem Titeltrack gibt es bereits einen ersten Vorgeschmack:

https://www.youtube.com/watch?v=ETEGJTM6plw

Die Tracklist liest sich wie folgt:

01. Aurora 07:27

02. Turnaround Situation 05:50

03. Love Lies Dreaming 06:24

04. Countermovement 13:48

05. Ariadne 06:18

06. All Hands on Deck 03:04

07. Outside the Box 04:20

08. Emotional Intelligence 03:30

09. Jambustin (Bonus Track) 04:24

10. Watching the River Roll (Bonus Track) 04:42

Quelle: Oktober Promotion Redakteur: Jakob Ehmke Tags: yes neues album 2026 aurora