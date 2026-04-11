YES kündigt neues Album "Aurora" an!
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Am 12.06.2026 werden die britischen Prog-Rock-Urgesteine YES das 24. Studioalbum "Aurora" via InsideOutMusic/Sony Music veröffentlichen.
Sänger/Gitarrist Steve Howe erklärt:
Die Arbeit an diesem Album hat uns viel Freude bereitet es war eine Gelegenheit zum Spielen, zum Entdecken und dazu, alles für die Musik zu geben. Es ging schon immer um Zusammenarbeit; jemand kann einen Song schreiben, aber solange nicht jeder seinen Beitrag dazu leistet, ist es kein richtiger Yes-Song. Wir versuchen nicht, die Vergangenheit nachzuahmen; wir tragen den Geist von Yes weiter und verwandeln ihn in etwas Neues.
Mit dem Titeltrack gibt es bereits einen ersten Vorgeschmack:
https://www.youtube.com/watch?v=ETEGJTM6plw
Die Tracklist liest sich wie folgt:
01. Aurora 07:27
02. Turnaround Situation 05:50
03. Love Lies Dreaming 06:24
04. Countermovement 13:48
05. Ariadne 06:18
06. All Hands on Deck 03:04
07. Outside the Box 04:20
08. Emotional Intelligence 03:30
09. Jambustin (Bonus Track) 04:24
10. Watching the River Roll (Bonus Track) 04:42
- Quelle:
- Oktober Promotion
- Redakteur:
- Jakob Ehmke
- Tags:
- yes neues album 2026 aurora
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