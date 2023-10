Wer mit THE 69 EYES ins neue Jahr rocken möchte ...

... sollte sich diesen Termin direkt in seinen Kalender schreiben: Am 31.12. 2023 läd die Band zum "A Gothik New Year's Eve" ins Münchner Backstage (Werk) ein!



Dort, wo sie u.a. am 21. April 2023 ihre neue Scheibe "Death Of Darkness" via Atomic Fire Records veröffentlichten. Schon damals war der Andrang groß und so zögerten die Herren nicht, an Silvester ein weiteres Mal dort aufzutreten.



Noch unentschlossen? Hier als kleine Erinnerung und zur Einstimmung der Titeltrack vom "Death Of Darkness"-Album.



The 69 Eyes - Death Of Darkness







https://www.youtube.com/watch?v=Lr7A5FN3CMI







