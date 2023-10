RIVAL SONS auf Tour!

Am 20.10.2023 erscheint das neue Album "Lightbringer" von RIVAL SONS. Das ist schon das zweite Album in diesem Jahr und sozsagen das Gegenstück zum im Sommer erschienenen "Darkfighter". Was es mit diesen Alben auf sich hat, lest ihr am besten in Marcels Interview mit Jay Buchanan. Live kann man die Band jetzt auch sehen! In UK sind sie schon am Start und ab 28.10.2023 dann auch im deutschsprachigen Raum. Einige Konzerte sind aber schon ausverkauft, also sputet euch!



Hier die Daten:



Sa. 28 Okt. Lausanne (Schweiz), Docks

Di. 31 Okt.Wien (Österreich), Bank Austria Halle



Mi. 1 Nov. Zürich (Schweiz), X-TRA Haus der Musik



Do. 2 Nov. München, Theaterfabrik



Mi. 8 Nov. Berlin, Huxleys Neue Welt



Fr. 10 Nov. Köln, Die Kantine Kulturbetrieb GmbH



Mo. 13 Nov. Hamburg, Große Freiheit 36