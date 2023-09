Weltuntergangsstimmung mit ERSHETU

Mit ERSHETU vereinen das Duo Void und Sacr ihre Liebe zwischen atmosphärischem Metal und dramatischer Filmmusik. Über Youtube stellt die Band ihren neuen Song 'From Corn To Dust' vor, welches aus dem kommenden Studioalbum "Xibalba" (VÖ:27.10.23) stammt.

Die Band über das neue Album: "Die Idee, eine Reihe thematischer Alben zu erstellen, die auf verlorenen Zivilisationen und dem Tod basieren, kam ursprünglich von Void. Bei 'From Corn To Dust' wollte ich einen Song kreieren, der mit einem langsamen Rhythmus voller Tribal-Percussion beginnt und die double bass drum mit einer kontrastierenden Melodie auf der Flöte verwebt. Dies sorgt für eine immersive Atmosphäre. Das Stück beschleunigt sich allmählich, bis eine von Stimmbeschwörungen geprägte Pause den ersten Blast-Abschnitt einleitet. Dieser Knall kündigt die Ankunft von Geigen an, die die gewünschte epische und filmische Seite des Liedes verstärken. [...] [Der Song] „From Corn To Dust“ [ist] meiner Meinung nach ein sehr reichhaltiger Track mit vielen verschiedenen Sphären. Das alles geschah ganz natürlich während des Komponierens."