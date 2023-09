ANIMA HERETICAE stellt offizielles Video zu 'Descended from the Mountains' vor

Die finnische Black-Death-Metal Band ANIMA HERETICAE steht aktuell mit ihrem Erstlingswerk "Descended from the Mountains" in den Startlöchern. Passend dazu wurde zum Titeltrack ein offizielles Musikvideo via Youtube veröffentlicht.

Tracklist:

1. Arcane

2. Two Wolves

3. Kraken

4. Cimmerian Darkness

5. Kalman väki

6. The Vault of the Night

7. Descended from The Mountains

Die Band zum Album: "Trotz unserer Ursprünge in der Natur fühlen wir uns auf verschiedenen Ebenen von unseren Wurzeln und unserer ursprünglichen Essenz entfremdet. Der Titel des Albums selbst ist eine Anspielung auf unsere Vorfahren, die in den rauen Bergregionen lebten und für ihre Stärke, Entschlossenheit und Widerstandsfähigkeit gefeiert wurden."