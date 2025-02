Weitere Single von MINDWARS

Die in Los Angeles ansässige Thrash-Metal-Band MINDWARS wird am 07.03.2025 ihr neues Album veröffentlichen. Das fünfte Studioalbum trägt den Namen "V" und wird via High Roller Records erscheinen. Nun hat die Band vorab noch eine weitere Nummer mit dem Titel 'Beneath The Trees' zum Reinhören rausgehauen.

Beneath The Trees

https://www.youtube.com/watch?v=n5l2sIRTl5A