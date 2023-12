Weihnachten mit ORION'S REIGN und HERBIE LANGHANS

Für alle, die sich an Weihnachtssongs erfreuen, gibt es hier noch ein schönes Weihnachts-Video von ORION'S REIGN, gemeinsam mit HERBIE LANGHANS: 'A Lot To Be Done By Christmas', eine Originalkomposition der Band.



Ihr Kommentar dazu:

'A Lot To Be Done By Christmas' ist ein herzerwärmender und festlicher Song, der die Essenz der Weihnachtszeit einfängt. Der Song zeichnet ein lebhaftes Bild der zahlreichen Aufgaben und Vorbereitungen und der ganzen Hektik der Wochen vor Weihnachten. Vom Schmücken des Baumes bis zum Einpacken der Geschenke unterstreicht der Text das Gefühl der Vorfreude und Aufregung, das in dieser magischen Zeit des Jahres in der Luft liegt.



Damit ist alles gesagt. Viel Spaß beim Anhören! Und natürlich Frohe Weihnachten!



A Lot To Be Done By Christmas, feat. Herbie Langhans







https://www.youtube.com/watch?v=3oBzm44oxwE

