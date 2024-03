WOLFHEART unterschreibt bei Reigning Phoenix Music

Reigning Phoenix Music (RPM) freut sich, die Zusammenarbeit mit der finnischen Melodic-Death-Metal-Institution WOLFHEART bekanntgeben zu können. Aktuell arbeitet WOLFHEART - mit Tuomas Saukkonen (Gesang, Gitarre) und komplettiert durch Vageliss Karzis (Gitarre, Gesang), Lauri Silvonen (Bass, Gesang; BLOODRED HOURGLASS) und Schlagzeuger Joonas Kauppinen - mit Hochdruck an neuem Material.



Doch bevor dieses unter RPM erscheinen wird, gehen die Herren erst einmal auf große Tour. Von Australien, über Osteuropa führt es WOLFHEART im Oktober/November auch nach Europa, wobei sie im Rahmen der "Endtime Signals" European Tour 2024 auch für sechs Shows nach Deutschland kommen.



Die "Endzeit-Signale" werden dabei gemeinsam mit DARK TRANQUILLITY, MOONSPELL und HIRAES gesendet.



Hier die aktuellen Europa-Tourdaten der "Endtime Signals" European Tour 2024

w/ DARK TRANQUILLITY, MOONSPELL, WOLFHEART, HIRAES

Präsentiert von Metal Hammer, musix, metal.de, powermetal.de, eventim & Decibel Touring



31.10.2024 DE Berlin - Astra

01.11.2024 CZ Prag - MeetFactory

02.11.2024 DE Leipzig - Hellraiser

03.11.2024 DE Köln - Live Music Hall

05.11.2024 UK London - O2 Academy Islington

06.11.2024 NL Eindhoven - Effenaar

07.11.2024 DE München - Backstage

09.11.2024 BE Kortrijk - Hell's Balls Belgium

10.11.2024 FR Paris - La Machine du Moulin Rouge

11.11.2024 FR Toulouse - Le Bikini

13.11.2024 ES Barcelona - Salamandra

14.11.2024 ES Pamplona - Sala Totem

15.11.2024 ES Madrid - Shôko

16.11.2024 ES Santander - Escenario

18.11.2024 FR Villeurbanne - La Rayonne

19.11.2024 DE Lindau - Club Vaudeville

20.11.2024 HU Budapest - Barba Negra

21.11.2024 AT Wien - Arena

22.11.2024 DE Karlsruhe - Substage

24.11.2024 DK Kopenhagen - Pumpehuset

26.11.2024 NO Oslo - Vulkan Arena

28.11.2024 SE Stockholm - Fryshuset Klubben

29.11.2024 SE Örebro - Club 700

30.11.2024 SE Göteborg - Filmstudion

Quelle: Reigning Phoenix Music / Band Facebook Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: dark trankquillity moonspell wolfheart hiraes endtime signals european tour 2024