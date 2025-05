WITHIN TEMPTATION und JERRY HEIL im Duett

Heute veröffentlicht WITHIN TEMPTATION das Video zu 'Sing Like a Siren', zusammen mit der ukrainischen Künstlerin Jerry Heil. "Ein Song, der Schmerz, Kampfgeist und Mut in sich vereint – und zum Aufschrei gegen das Gefühl der Ohnmacht wird. Die Sirene steht dabei sinnbildlich: als Orientierung, als Hoffnungsträgerin, als Ruf nach Hause für all jene, die sich verloren haben."



Gemeinsame Vision, gemeinsamer Klang - Jerry Heil sagt dazu:

"Ich war schon als Teenager Fan dieser Band – niemals hätte ich gedacht, dass wir eines Tages zusammen Musik machen würden. Sharons Stimme hat eine authentische Kraft, die perfekt zu meinem künstlerischen Ausdruck passt. Ich wusste sofort: Das wird eine wilde Fusion – Rock, klassische Vocals und ukrainische Folklore. Und sie funktioniert!"



Der erste Kontakt entstand beim ukrainischen Musikfestival Atlas Weekend in Kiew, wo beide Acts auftraten. Jerry nutzte die Chance – und brachte die Idee einer Kooperation ins Rollen.



Sing Like A Siren, feat. Jerry Heil







https://www.youtube.com/watch?v=K3ekdZ0-9hQ



