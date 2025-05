Baltic Sea Circle 2025 - mit Team

Heute mal eine ungewöhnliche Newsmeldung, die uns über Oktober Promotion erreicht hat. Denn das Duo Maren (Oktober Promotion) und Klas tritt unter dem Teamnamen "K.I.S.S. And Ride" an, mit einem Pontiac Sunbird Cabrio aus den 80ern, wenn am 30. Mai 2025 auf Gut Barsthorst, 40km von Hamburg, der Startschuss für die "Baltic Sea Circle Rallye" fällt. Das ist Europas nördlichste Rallye und führt das Team in 16 Tagen über 7.500 Kilometer durch Skandinavien, zum Nordkap, durch das Baltikum und Polen – ganz ohne GPS und Autobahnen.



Maren verrät dazu:

"Unser Pontiac ist zwar nicht genau der K.I.T.T. aus Knight Rider – aber nah dran. Also "K.I.T.T. ihm seine Schwester". Daher kommt auch die Abkürzung K.I.S.S. Wir haben einen richtig coolen Trailer gezaubert, in dem wir das Knight Rider Intro mit unserem Pontiac nachgestellt haben. Wir haben dazu ein paar Fahr-Szenen am Strand in St. Peter Ording gedreht".

K.I.S.S. And Ride - Baltic Sea Circle 2025 | Unser Rallye-Trailer | Knight Rider







https://www.youtube.com/watch?v=8HDmpXJeuag



Und mit der Startnummer 666 – The Number of the Beast - ist auch musikalisch klar, in welche Richtung es geht: Rock, Metal und jede Menge gute Laune. Unterstützt wird das Projekt unter anderem von Radio BOB! und EMP, die als Sponsoren an Bord sind.



Doch bei aller Liebe zur Rockmusik und dem Abenteuer steht vor allem eines im Mittelpunkt: Der Charity-Gedanke.



Klas kommentiert:

"Meine Mutter ist seit zwei Jahren an Alzheimer erkrankt. Diese Krankheit verändert alles – und trifft nicht nur die Betroffenen, sondern auch uns Angehörige. Wir möchten Aufmerksamkeit schaffen und Forschung unterstützen, die langfristig Heilung möglich macht. Und wir möchten zeigen, dass man mit dieser Diagnose nicht alleine ist."



Alle Spenden gehen an die Alzheimer Forschung Initiative e.V., die sich für neue Diagnose- und Therapiemöglichkeiten und umfassende Aufklärung für Angehörige einsetzt. Bisher sind schon knapp 1.200 Euro zusammengekommen. Aber das ist noch nicht genug: Jeder Euro zählt. Spenden sind weiterhin unter diesem Link möglich.



Termine:

Pre-Event & Meet & Greet mit allen Rallye Teams

Donnerstag 29.05.2025 16:00 -22:00

Gut Basthorst, Auf dem Gut 3, 21493 Basthorst



Starting-Line & offizielle Abfahrt

Freitag 30.05.2025 10:30

Gut Basthorst, Auf dem Gut 3, 21493 Basthorst



Finish Line & Siegerehrung

Samstag 14.06.2025

14:30 - 16:00 Ankunft am Hamburger Fischmarkt

17:00 Siegerehrung



Wer die Reise mitverfolgen möchte findet mehr Infos und Updates auf den Instagram Kanälen von

@k.i.s.s.and.ride

und

@reisetante.maren

Dann wünschen wir euch und "K.I.T.T. ihm seine Schwester" allzeit gute Fahrt und natürlich möglichst einen coolen Platz!