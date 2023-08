WINTERSTORM und das Schicksal der Atlanter

"Everfrost", das neue, 5. Studioalbum der Power Metaller WINTERSTORM erscheint am 22. September 2023 via AFM Records. Heute hören wir mit 'Fate Of The Atlanteans' etwas über das Schicksal der Atlanter.



Fate Of The Atlanteans







https://www.youtube.com/watch?v=qiaUgMgbHVw









Quelle: Mona Miluski, All Noir/AFM Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: winterstorm everfrost fate of the atlanteans