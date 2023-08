Neuigkeiten von MINISTRY

Am 1. März 2024 erscheint via Nuclear Blast mit "HOPIUMFORTHEMASSES" das 16. Studio-Album von MINISTRY. Cover, Trackliste und eine erste Auskopplung gibt es bereits: 'Goddamn White Trash'.



"HOPIUMFORTHEMASSES" Trackliste:



01-B.D.E.

02-Goddamn White Trash, feat. Pepper Keenan

03-Just Stop Oil

04-Aryan Embarrassment, feat. Jello Biafra

05-TV Song 1/6 Edition

06-New Religion

07-It's Not Pretty

08-Cult Of Suffering, feat. Eugene Hütz (GOGOL BORDELLO)

09-Ricky's Hand



Goddamn White Trash







https://www.youtube.com/watch?v=8imYWda6MOs

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: ministry hopiumforthemasses goddamn white trash