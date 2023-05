WINTERAGE kündigt neues Album an.

Die italienische Symphonic Power Metal Band WINTERAGE wird am 7. Juli 2023 ihr neues Album "Nekyia" via Scarlet Records veröffentlichen.



Produziert wurde "Nekyia" von WINTERAGE, aufgenommen und abgemischt wurde das Album von Gabriele Ravaglia und Gianmarco Bambini im Fear Studio und Tommy Talamanca im Nadir Music Studio. Gemastert wurde es von keinem Geringeren als Jacob Hansen.



"Nekyia" wird in folgenden Formaten veröffentlicht: als Digipak CD und digital.



Sowohl Cover als auch Trackliste haben wir hier für euch.



Trackliste:

01-Apertio ad Profundum

02-Simurgh The Firebird

03-The Cult Of Hecate

04-Numen

05-Nekyia

06-La Fonte d’Essenza

07-Dark Enchantment

08-White Leviathan

09-Metamorphosis, A Macabre Ritual

10-Resurrectio ad Mundum

