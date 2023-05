MIDNITE CITY am Ende?

Nein, keine Sorge. Im Gegenteil, haben die Melodic-Rocker von MIDNIGHT CITY doch sogar ein neues Album am Start.

"In At The Deep End" erscheint am 23. Juni über Pride & Joy Music.

Wir haben Artwork, Trackliste und mit 'Someday' einen ersten Vorgeschmack für euch.

1. Outbreak

2. Ready To Go

3. Someday

4. Hardest Heart To Break

5. Good Time Music

6. All Fall Down

7. Girls Gone Wild

8. Beginning Of The End

9. Raise The Dead

10. It’s Not Me It’s You

11. Like There’s No Tomorrow