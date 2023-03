WE CAME AS ROMANS auf Tour mit CASKETS und SEEYOUSPACECOWBOY

Im Mai bringt WE CAME AS ROMANS fetzigen US-Metalcore aus dem neuen Album "Darkbloom" zu uns! Mit dabei sind die Aufsteiger CASKETS und SEEYOUSPACECOWBOY.



München und Köln sind bereits ausverkauft! Also sichert euch jetzt eure Tickets über die offizielle Seite der Band.



Die Daten:



15. Mai 2023: Hole44, Berlin

17. Mai 2023: Strom, München

19. Mai 2023: Simm City, Wien

21. Mai 2023: Klub Komplex, Zürich

23. Mai 2023: Logo, Hamburg

24. Mai 2023: Luxor, Köln

