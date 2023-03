ARCTIC MONKEYS auf Tour mit INHALER

Die Rock-Legende ARCTIC MONKEYS besucht Deutschland im Rahmen der "The Car" Tour. Unterstützt werden die vier Jungs von der irischen Band INHALER.



Tickets gibt es über die offizielle Seite der Band.



Die Daten:



24. April 2023: TipsArena, Linz

25. April 2023: Zenith, München

27. April 2023: Sporthalle, Hamburg

02. Mai 2023: Mercedes-Benz Arena, Berlin

03. Mai 2023: Rudolf Weber-Arena, Oberhausen

08. Mai 2023: Festhalle, Frankfurt



Was unsere Redaktion von der Band hält, könnt ihr in diesem Review zum 2013er Album "AM" nachlesen.

Quelle: Band Redakteur: Noah-Manuel Heim Tags: arctic monkeys inhaler tour rock