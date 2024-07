WEEDEATER - Tour 2024

Die US-amerikanische Stoner-Doom-Metal-Formation ist diesen Monat auf Europatour. Für vier Termine macht WEEDEATER auch in Deutschland Stop.

Hier findet ihr die Tourdaten:

12.07: Erfurt, DE - Stoned From the Underground

13.07: Lille, FR - La Bulle Cafe

14.07: London, UK - Underworld

17.07: Helsinki, FI - Kuudes Linja

19.07: Praia de Quiaios, PT - Woodrock Festival

21.07: Manchester, UK - Rebellion

22.07: Dublin, IE - Grand Social

24.07: Wiesbaden, DE - Schlachthof

25.07: Berlin, DE - Neue Zukunft

26.07: Cottbus, BE - Bluemoon Festival