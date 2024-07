Lieder am See 2024: Classic Rock am Strandbad!

Am 27. Juli findet auch in diesem Jahr wieder das "Lieder Am See"-Festival statt, das in einer einmaligen Atmosphäre relaxten, aber gerne auch harten Rock zelebriert. Die Location ist das Strandbad Spalt-Enderndorf am Brombachsee in Franken, man kann sich also zwischen den Bands mal im See abkühlen oder eine Runde mit der MS Brombachsee drehen, einem Trimaran.

In diesem Jahr haben die Veranstalter sechs wirklich fette Acts verpflichtet, die einen ganzen Tag Rockerlebnis versprechen:

SUZIE QUATRO (Ab 22:00 Uhr)

EUROPE (20:00 bis 21:15 Uhr)

MANFRED MANN'S EARTH BAND (18:15 bis 19:15 Uhr)

LEVEL 42 (16:30 bis 17: 30 Uhr)

WISHBONE ASH (14:45 bis 15:45 Uhr)

BIG COUNTRY (13:00 bis 14:00 Uhr)

Die Tickets kosten 115 Euro und können im Konzertbüro Franken bestellt werden oder per Telefon unter 0911 891861-57 (Mo – Fr von 12 – 16 Uhr).

Einlass ist ab 11:30 Uhr, Beginn ist um 13 Uhr. Ja, recht früh, aber die sechs Bands wollen ja auch ihre Hits spielen und dafür brauchen sie alle ein bisschen Spielzeit. Außerdem laden ein fränkischer Biergarten, in dem während der Umbaupausen die Band HUMAN TOUCH spielen wird, die Liegewiese, Beachvolleyballfelder und ein Tretbootverleih sowie ein familientauglicher Hochseilgarten ein, neben der Musik auch mal etwas anderes zu machen.

Alle Informationen gibt es nochmal auf der offiziellen Webseite.