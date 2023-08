WARMEN: erster Albumtrailer

Das neue Album "Here For None" der Finnen WARMEN erscheint am 18. August 2023 über Reaper Entertainment.



Heute veröffentlicht die Band den ersten Albumtrailer auf YouTube. Schaut ihn euch an und erfahrt mehr darüber, wie die Band wieder zusammenkam, wie das neue Album entstanden ist und wie Petri Lindroos (ENSIFERUM) der neue Sänger wurde.



Eine Release-Show ist auf dem Summer Breeze Open Air geplant.



Here For None (OFFICIAL ALBUM TRAILER #1)







https://www.youtube.com/watch?v=ENh000I4J30

