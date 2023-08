MEGAHERZ: In Teufels Namen!

Das neue MEGAHERZ-Album "In Teufels Namen" erscheint morgen, am 11. August 2023, via Napalm Records. Mit 'In Teufels Namen' gibt es heute die Ausdkopplung des Titeltracks.



https://www.youtube.com/watch?v=6OumS_3sCnk

