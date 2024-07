VICIOUS RUMORS: Veränderungen

Mächtig gerappelt hat es auf der Besetzungscouch bei den US-Power-Metallern von VICIOUS RUMORS. Nachdem Schlagzeuger Larry Howe bereits für die Europatour seinen Platz geräumt hatte, haben nun auch Gitarrist Gunnar DüGrey und Sänger Brian Allen (TRAUMA) ihren Hut genommen.

Mastermind Geoff Thorpe dankt den Scheidenden für ihr Engagement und wünscht ihnen in einem jüngst veröffentlichten Statement alles Gute für die Zukunft. In eben jenem kündigt er gleichzeitig aber auch ein neues Line-up und größere Überraschungen für die kommenden zwei Jahre an. Wir lassen uns überraschen.

In der Zwischenzeit hat er mit Saitenhexer Denver Cooper (NZM, Midnight Speel) immerhin schon einmal einen neuen Gitarristen bekanntgegeben.