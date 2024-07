THE GEORGIA THUNDERBOLTS: Tourdaten August/September 2024

Am 23. August soll das neue Album "Rise Above It All" der GEORGIA THUNDERBOLTS erscheinen. Die Band wird die Scheibe auch live vorstellen. Hier sind die aktualisierten Tourdaten:



23. Aug Blues Garage - Isernhagen,

24. Aug Gevarenwinkel Festival – B-Herselt

27. Aug Colos-saal - Aschaffenburg,

29. Aug Stadtfest - Oldenburg

30. Aug Karosserifabrikiken – DK-Helsingor

03. Sep Hafenbar Tegel - Berlin

04. Sep Gaststatte Stock - Hagen

05. Sep Home Of rock - Dessau

06. Sep La Cham - Cham

07. Sep Waldhaus - Heilbronn

08. Sep Raismes Fest – F-Raismes,



