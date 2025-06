VENIT MORTEM mit neuer Single

Die tschechischen Melodic-Death/Doom-Metaller VENIT MORTEM melden sich eindrucksvoll zurück und veröffentlichen ihre brandneue Single 'The Madman in the Dark'. Mit düsteren Klanglandschaften, schweren Gitarrenriffs und tiefgründiger Emotionalität präsentiert das Quartett aus Ostrava einen weiteren Track, der tief in die Abgründe der menschlichen Psyche eintaucht.







The Madman In The Dark (Official Music Video)







https://www.youtube.com/watch?v=mws_c_lumEk

