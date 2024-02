Update zur FEUERSCHWANZ Fegefeuer-Tour

Hier einige Updates zur FEUERSCHWANZ Fegefeuer-Tour. Einige Termine sind schon ausverkauft, dafür gibt es einige Zusatztermine. Also sputet euch, wenn ihr die "Bastards von Asgard" und ihre Unterstützer ORDEN OGAN und DOMINUM live erleben wollt!



FEUERSCHWANZ Fegefeuer-Tour 2024

Support: ORDEN OGAN und DOMINUM



10.04.24 DE - Hamburg / Große Freiheit 36 - NEU

11.04.24 DE - Hamburg / Große Freiheit 36 – SOLD OUT!

12.04.24 DE - Berlin / Huxleys

13.04.24 DE - Dresden / Alter Schlachthof

18.04.24 DE - Saarbrücken / Garage

19.04.24 DE - Erfurt / Club Central

20.04.24 DE - München / Backstage – SOLD OUT!

21.04.24 DE - München / Backstage - NEU

26.04.24 DE - Hannover / Capitol

27.04.24 DE - Osnabrück / Hyde Park

30.04.24 DE - Nürnberg / Löwensaal - NEU

01.05.24 DE - Nürnberg / Löwensaal – SOLD OUT!

02.05.24 DE - Stuttgart / LKA Longhorn

03.05.24 DE - Wiesbaden / Schlachthof

04.05.24 DE - Köln / Palladium

06.12.24 AT - Wien / Arena

