FIDDLER'S GREEN auf THE GREEN MACHINE-Tour 2024

Mit ihrem neuen Album "The Green Machine", das am 29. Dezember 2023 erschiene ist, ist die Band in die Top 5 der deutschen Albumcharts eingestiegen.



Diesen Erfolg wolen die Franken nun mit euch teilen und gehen im April und Mai auf Tour.



Hier die Tourdaten der "THE GREEN MACHINE-Tour":



11.04. WIESBADEN • Schlachthof*

12.04. KÖLN • Carlswerk Victoria*

13.04. ERFURT • HsD*

19.04. MÜNSTER • Skaters Palace*

20.04. BREMEN • Schlachthof*

26.04. NÜRNBERG • Löwensaal*

27.04. STUTTGART • LKA Longhorn*

03.05. MÜNCHEN • Backstage Werk*

04.05. KAISERSLAUTERN • Kammgarn*

09.05. HAMBURG • Markthalle*

10.05. LEIPZIG • Anker

11.05. DRESDEN • Tante Ju

17.05. BERLIN • SO36*

18.05. BRAUNSCHWEIG • Westand*



* Special Guest: THE FEELGOOD MCLOUDS

Lest gerne auch das Interview, das Marcel mit der Band geführt hat.