UNDER RUINS stellt Vorab-Song vor

Die deutschen Epic Heavy Power Metaller UNDER RUINS, deren Mitglieder u.a. auch bei SEPTAGON, LANFEAR und THEM aktiv sind, veröffentlichen am 2. Mai ihr Debütalbum "Age Of The Void" via FHM Records. Einen ersten akustischen Hörgeschmack hat die Band mit dem Song 'Whispered Curses, Woe Unleashed' heute bereitgestellt.

Whispered Curses, Woe Unleashed

https://www.youtube.com/watch?v=qrvZb72mu6Q

"Age Of The Void" Album Tracklist:

1. MDCCCXVI

2. Eighteen Hundred And Froze To Death

3. Lost Amidst The Unfathomable Abyss

4. Moonlit Requiem

5. Whispered Curses, Woe Unleashed

6. Crimson Seas Of Courage

7. Great Drowning Of Men

8. Fanfares

Line-up:

Nuno Miguel de Barros Fernandes - Vocals

Markus Ullrich - Guitars

Achim Rauscher - Guitars

Alexander Palma - Bass

Sascha de Lima Beul - Drums