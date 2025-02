Neuer Vorab-Track von POWER SURGE

POWER SURGE ist eine neue harte Melodic Heavy Metal-Band, die ihr Debütalbum "Shadows Warning" am 2. Mai 2025 über FHM Records veröffentlichen wird, mit einem exklusiven Vorverkauf beim Keep It True Festival am 25. April 2025.

Ein Videoclip zur ersten Single 'No Turning Back' ist hier verfügbar.

No Turning Back