UNCLE ACID & THE DEADBEATS lässt am Freitag eine Scheibe frei

Dabei handelt es sich um ein Livealbum, dass vierzehn Songs aus Psychedelic Rock und Doom Metal quer aus der Bandgeschichte beinhaltet. "Slaughter On First Avenue" heißt das gute Stück und tritt über Rise Above Records zutage. Die Single 'Dead Eyes Over London' kann man bereits vorab ein Ohr leihen. Wer die Band auf ihrer kürzlich erfolgten Europatour oder beim Desertfest in Berlin live gesehen hat und mochte, hat nun also die Gelegenheit, sich daheim mit diesem Album das Erlebte in Erinnerung zu rufen.

