UFOMAMMUT kündigt EP an

Für den Release der EP "Crookhead" hat sich UFOMAMMUT Halloween, den 31. Oktober 2023 ausgesucht.

Die EP wird über ihren eigenen Kanal "Supernatural Cat Records" veröffentlicht und sowohl digital als auch in einer auf 500 Stück limitierten Vinyl-Version erhältlich sein: 200 in Marble Red Vinyl, 200 in Marble Gold Vinyl, and 100 in Clear Transparent Vinyl. Erwerben kann man die Teile nur auf der Herbsttour der Band.



Hier dir Tracks von "Crookhead":



1. Crookhead

2. Supernova

3. Vibrhate



... und hier die UFOMAMMUT-Tourdaten:



29.10.2023 Samhain festival – Maastricht (NL)

30.10.2023 Feierwerk – München (DE)

04.11.2023 Sonic Rites – Helsinki (FI)

15.11.2023 Mostovna – Nova Gorica (SLO)

16.11.2023 Arena – Wien (AT)

17.11.2023 Turbina – Budapest (HU)

18.11.2023 Stadtwerkstatt – Linz (AT)

19.11.2023 Kamienna – Krakow (PL)

20.11.2023 Hydrozagadka – Warsaw (PL)

21.11.2023 Kabinet Muz – Brno (CZ)

22.11.2023 Club 007 Strahov – Prague (CZ)

23.11.2023 Cassiopeia – Berlin (DE)

24.11.2023 Hafenklang – Hamburg (DE)

25.11.2023 4AD – Diksmuide (BE)

26.11.2023 GEBÄUDE 9 – Köln (DE)

27.11.2023 P8 – Karlsruhe (DE)

29.11.2023 Effenaar – Eindhoven (NL)

30.11.2023 Le Bulle – Lille (FR)

01.12.2023 Petit Bain – Paris (FR)

02.12.2023 La Poudriere – Belfort (FR)

03.12.2023 Old Capitol-Langenthal (CH)

Quelle: Mona Miluski, All Noir Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: ufomammut crookhead tourdaten 2023