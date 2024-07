Tolles Vinyl-Set von COLLAPSE UNDER THE EMPIRE

Die deutschen Post-Rocker beehren uns seit 15 Jahren mit immer neuen Klangwelten und Soundsphären und haben sich zu einem international bekannten und geschätzten Act entwickelt. Zu diesem Anlass gibt es jetzt "The Works", ein 12-LP-Set mit allen bislang erschienenen Stücken der Instrumental-Rocker. Die Auflage ist auf 200 handsignierte Exemplare limitiert und enthält zusätzlich noch ein Booklet, Flyer, Sticker, Poster, Zertifikat und Thank-You-Card. Viel wichtiger ist jedoch, dass auch das 2009er Debüt "Systembreakdown", alle vier EPs inklusive der kompletten Trackliste der EP "Paintball" sowie eine Bonus-Scheibe mit dem Namen "Non-Album Singles & Bonus Tracks" Teil des Box-Sets ist.

Bestellen kann man das Set im COLLAPSE UNDER THE EMPIRE-Webshop für 399 Euro. Die genaue Trackliste findest du weiter unten, hier ist ein visueller Eindruck des Sets:

Die gesamte Trackliste:

LP 1 "Systembreakdown" (2009)

- A Side

Monumental Sequence

Sky Falling

Innocence

The Taste Of Last Summer

Quiet Dimension

- B Side

Environmental Obsession

Turn

Depending On You

Further Than The End Of The World

Burried In Pieces



LP 2 "Find a Place to be Safe" (2009)

- A Side

Captured Moments

Crawling

Find A Place To Be Safe

Tranquillity

Angle Of Incidence

- B Side

Decay

Far To The Past

A Smell Of Boiled Greens

Intelligence

Conscious Of Thirty-Nine

Take A Shot On Me



LP 3 "The Sirens Sound" (2010) + Unreleased Tracks

- A Side

The Sirens Sound

Grade Seperation

Violet Skies

Beware/Lost

- B Side

A Different Complexion

Arise (unreleased)

Echos (unreleased)

Lost in Space (unreleased)

In Amber (unreleased)



LP 4 "Shoulders & Giants" (2011)

- A Side

Shoulders

Giants

There's No Sky

The Last Reminder

The Sky Is The Limit

- B Side

Disclosure

After The Thaw

Days Of Freezing

Incident

A Riot Of Emotion



LP 5 "Fragments of a Prayer" (2012)

- A Side

Fragments Of A Prayer

Breaking The Light

In The Cold

180 Seconds

Closer

- B Side

Distance

Opening Sky

The Beyond

When The Day Fades Away

The Great Silence



LP 6 "Sacrifice & Isolation" (2014)

- A Side

Sacrifice

Isolation

Massif

Lost

Awakening

- B Side

A Broken Silence

Light In The Distance

Stairs To The Redemption

What The Heart Craves For

The Path



LP 7 "The Fallen Ones" (2017)

- A Side

Prelude

The Fallen Ones

Dark Water

A Place Beyond

Blissful

- B Side

The Forbidden Spark

The Holy Mountain

Flowers from Exile

The End Falls



LP 8 "Everything We Will Leave Beyond Us" (2020)

- A Side

Ark Of Horizon

Red Rain

Seven

Resistance

- B Side

Destruction

Everything We Will Leave Beyond Us

A New Beginning

Another Earth



LP 9 "Recurring" (2023)

- A Side

Genesis

Revelation

Mercy

Absolution

Requiem

- B Side

Forgiveness

Salvation

Apocalypse

Creation



LP 10 "Between 4 Worlds - The EPs I" ("Paintball" / "Black Moon Empire")

- A Side

Cute

The Beauty Inside

Between

You only live twice

Arctic Waves

- B Side

Black Moon Empire

Spark

T.S.D.

Giants (live)



LP 11 "Between 4 Worlds - The EPs II" ("The Silent Cry" / "Sections")

- A Side

We Are Close As This

Stjarna

The Silent Cry

Infernal

Ashfall

Shut Off The Lights

B Side

- Section I

Section IV

Section V

Section VI



LP 12 "Non-Album Singles & Bonus Tracks" (2024)

- A Side

Anthem of 44

Low

Anomaly

Abstracted

Beyond Us

- B Side

Drowning

Diving into Deep

Dragonfly

Everything Disappears

Es gibt "Works" auch als CD-Bundle, das sind allerdings nur alle CDs mit den zuvor unveröffentlichten einzeln, ohne ein Box-Set zu sein und ohne die anderen Zugaben wie Booklet und andere Drucksachen. Außerdem enthält die Ausgabe von "The Sirens Sound" nicht die vier "unreleased Tracks".