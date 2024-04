Tipp aus der Redaktion: LAZYWALL aus Marokko

Ich habe mit meinem kleinen Label Hands Of Blue Records, auf dem auch die POWERMETAL.de-Sampler "Metalliance" Volume 1 bis 4 erschienen sind, vor einigen Jahren Kontakt zu einer nordafrikanischen Band namens LAZYWALL. Seitdem bin ich immer mal wieder mit ihnen in Kontakt, aber es gibt von ihnen keine phyischen Tonträger, nur sechs digitale Alben. Leider ist mir durchgegangen, dass LAZYWALL einen neuen Song veröffentlicht hat, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Mittlerweile singt die Band in ihrer Muttersprache, was ich ja durchaus befürworte. Wenn man dann noch Metal und Fußball kombiniert, was sollte schief gehen? Hört mal rein in 'Ghan Fouz Lyoum':

Leider ist noch nicht allzu viel von ihnen verfügbar, vier Lieder auf Spotify, einige Videos auf Youtube. Deswegen bekommt ihr hier noch einen Nachschlag in Form von

كنهز يدي:

Das bedeutet wahrscheinlich 'I Raise My Hand', denn wer es lieber auf Englisch hat, kann den Song auch in dieser Sprache genießen:

So. Jetzt warte ich auf das kommende Album, denn die Band hat wohl einen Vertrag mit einem Label im UK unterschrieben. Dann mal los, Jungs!

