TURN COLD gibt sein Debüt
20.09.2025 | 16:18
Fünf Jahre nach der Bandgründung und der Veröffentlichung mehrerer EPs, Singles und Demos ist TURN COLD bereit für den ersten Langspieler. Die US-Thrasher werden am 10.10.2025 ihren Langspieler "Violent Breed", via Upstate Records, von der Kette lassen.
"Violent Breed" Trackliste:
01. Intro
02. Ocean Of Regret
03. Dog Bite
04. Stab In The Dark
05. No Kings
06. Walls That Breathe
07. Inside Out
08. Turning Cold
