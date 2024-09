TUNGSTEN und das große Inferno

Am 18. Oktober 2024 erscheint via Reigning Phoenix Music (RPM) das neue Album "The Grand Inferno". Heute überrascht uns die Band mit dem Video zum Titeltrack.



Mike Andersson erklärt:

"Wir wollten diesem Song besondere Aufmerksamkeit schenken, indem wir ihn als Single und nicht nur als Titeltrack ausgewählt haben. Der Sound ist unverkennbar TUNGSTEN, und doch ist er anders und melodischer. Ich hoffe wirklich, dass der Song bei unseren Fans und Hörern gut ankommt und dass er sie positiv überrascht."



Nick Johansson fährt fort:

"Der Titelsong 'The Grand Inferno' handelt von dem Gefühl, lange Zeit nicht bemerkt oder ignoriert zu werden. Der Song folgt einer Reise von jemandem, der im Hintergrund bleibt, fast unsichtbar. Doch am Ende macht derjenige eine große Veränderung durch und kommt schließlich auf kraftvolle Art und Weise zu sich selbst, wie eine Explosion oder ein Ausbruch von Flammen. Es geht darum, wie sie ihre Stärke finden und eine starke Wirkung erzielen, wenn sie endlich zeigen, wer sie wirklich sind."



https://www.youtube.com/watch?v=GgXMoAZNfmo

