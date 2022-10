TRISTAN HARDERS' TWILIGHT THEATRE: zwei neue Lyrikvideos

'The Satyr Way' erzählt die Geschichte vom Satyr Pan - halb Mensch, halb Ziege - der gerne ein Techtelmechtel mit den schönen Nymphen angefangen hätte. Sie waren jedoch leider irgendwie abgeneigt und beschlossen, dass es besser wäre, wenn die Götter sie in Schilf verwandeln würden. Traurig darüber geht Pan nach Hause, betrinkt sich und spielt lieber auf seinere Flöte.



'Apollo' ist ein Song, den Tristan Harders ursprünglich für Terra Atlantica geschrieben hatte. In diesem geht es um den griechischen Sonnengott Apollo und seine Geschichte.



The Satyr Way







https://www.youtube.com/watch?v=oEVpfHqZrxM





Apollo







https://www.youtube.com/watch?v=4kaSNKmU9BY



