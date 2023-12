TRICK OR TREAT: Wenn Santa Probleme hat...

Vom Live-Album "A Creepy Night Live", das am 8. Dezember via Scarlet Records erschienen ist, erfahrt ihr im Video 'When The Lights Fade Out (Santa's In Trouble)' mehr über Santas Probleme.



Tja, auch ein Santa hat es nicht immer leicht: Die Elfen streiken und die Rentiere können mit dem Internet-Handel nicht mithalten! Werden trotzdem alle Geschenke rechtzeitig ausgeliefert? Wird es Santa auch diesmal wieder schaffen? Findet es heraus!



When The Lights Fade Out (Santa's In Trouble), feat. Tommy Johansonn







https://www.youtube.com/watch?v=cra_RFWZ0Go

