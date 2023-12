STRIKER: Playthrough zum neuen Album

'Best Of The Best Of The Best' war die erste, digitale Single des kommenden Albums "Ultrapower" der kanadischen Metaltruppe STRIKER. Jetzt legt die Band ein Gitarren-Playthrough dazu nach. Das Langeisen soll am 2. Februar erscheinen.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: striker ultrapower best of the best of the best playthrough