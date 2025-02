TO / DIE / FOR mit neuer Sängerin

TO / DIE / FOR begrüßt am Mikrofon eine neue Sängerin. Nach dem Austieg von Jape Perätalo will die Band mit Sanna Solanterä ein neues Kapitel aufschlagen und wieder fahrt aufnehmen. Das letzte Album "Cult" erschien 2015 und mit neuem Drive wird es demnächt mehr von den Finnen zu hören geben.

Die Band zur Neubesetzung:

"Wir freuen uns, unsere neue Sängerin, Sanna Solanterä, ankündigen zu können! Einige von euch kennen sie vielleicht von ihren früheren Bands My Favourite Nemesis und Fireproven. Wir sind begeistert von diesem neuen Kapitel für To/Die/For und können es kaum erwarten, auf die Bühne zu gehen und neue Musik mit unserem großartigen neuen Lineup zu veröffentlichen."