THE WATCHER mit Debütalbum

THE WATCHER aus den USA (Boston) kündigt sein Debütalbum "Out of the Dark" an. Nach der 2021 erschienen EP "Your Turn to Die" kommt nun der Langspieler der Band.

Mit einem neuen Label (Cruz del Sur Music) im Rücken wird die neue LP am 29.11.2024 bei Bandcamp veröffentlicht. Frende des Heavy Doom Metal können sich auf über 36 Minuten Spielzeit freuen.

"Out of the Dark"



1 Out of the Dark

2 Strike Back

3 Burning World

4 Exiled

5 The Revelator

6 Kill or Be Killed

7 The Final Hour

8 Thy Blade, Thy Blood