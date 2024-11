ALL FOR METAL bringt Weihnachtsstimumng ins Haus

Mit 'All For Metal Is Coming To Town' gibt ALL FOR METAL einem geliebten Klassiker in dieser Weihnachtszeit eine lustige und energiegeladene Wendung!



Jassy fragt:

"Wir feiern das Ende des Jahres und die Weihnachtszeit mit euch allen, indem wir unser letztes Musikvideo für 2024 enthüllen: Santa Tetzel is coming to town! Aber haben sich alle gut benommen, um dieses besondere Geschenk überhaupt zu verdienen?"



Antonio:

"Frohe Weihnachten euch allen! Ich hoffe, dass Santa Tetzel euch dieses Jahr keine Kohlestücke bringt!"



All For Metal Is Coming To Town







https://www.youtube.com/watch?v=KAZGJuk7IXE



Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: all for metal is coming to town