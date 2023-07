THE UNITY: Neues Album

Am 25. August erscheint mit "The Hellish Joyride" das neue Album der THE UNITY-Einheit.

Die Platte erscheint über SPV/Steamhammer und ist die erste mit dem neuen Bassisten Eggi, der euch von EDGUY bekannt sein dürfte.

Anbei die Trackliste der Scheibe:

01. One World

02. Masterpiece

03. The Hellish Joyride

04. Only The Good Die Young

05. Saints And Sinners

06. Something Good

07. Always Two Ways To Play

08. Awakening

09. Golden Sun

10. Stay The Fool

11. Never Surrender

12. You‘re Not Forced To Stay