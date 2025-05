Die britische Rock-Band THE SUBWAYS feiert dieses Jahr das 20-jährige Bestehen ihres Debütalbums "Young For Eternity". Grund genug, das Jubiläum mit einer Tour zu feiern. Diese führt die Band durch Europa und natürlich auch nach Deutschland.



Weiterhin wird am 17.10.2025 eine Sammlung von ausgewählten Singles und zwei neuen Songs erscheinen. Diese Veröffentlichung trägt den Namen "When I’m With You".



Das sind die Deutschland-Termine:

24.11.2025 Köln - Bürgerhaus Stollwerck

28.11.2025 Hamburg - Markthalle

29.11.2025 Berlin - Hole44

06.12.2025 München - Technikum

10.12.2025 Karlsruhe - Substage

12.12.2025 Nürnberg - Hirsch

13.12.2025 Osnabrück - Rosenhof

14.12.2025 Frankfurt - Batschkapp



Auf der Bandhomepage gibt es eine Übersicht zu den kompletten Terminen.

