THE RAVEN AGE geht auf Europa-Headliner-Tour

Die britische Metalband The Raven Age beginnt ihre "Forsaken"-Headliner-Tour am 6. März in Tilburg, Niederlande. Es folgen etliche Termine in ganz Europa. Special Guest bei allen europäischen Terminen ist die französische Metalband DISCONNECTED.



THE RAVEN AGE "Forsaken"-Headliner-Tour:



06.3.25 – (NL) Tilburg – Hall Of Fame

07.3.25 – (DE) Hamburg – Head Crash

08.3.25 – (DK) Kopenhagen – Beta

09.3.25 – (SE) Stockholm – Bar Brooklyn

11.3.25 – (SE) Göteborg – Monument 031

16.3.25 – (DE) Leipzig – Hellraiser

17.3.25 – (DE) Berlin – Hole 44

18.3.25 – (DE) Hannover – Muzikzentrum

19.3.25 – (DE) Frankfurt – Das Bett

20.3.25 – (AT) Wien – Viper Room

21.3.25 – (CZ) Prag – Rock Cafe

23.3.25 – (DE) Stuttgart – Im Wizemann

24.3.25 – (IT) Mailand – Legend Club

25.3.25 – (FR) Montpellier – Secret Place

26.3.25 – (ES) Barcelona – Wolf

27.3.25 – (ES) Madrid – Revi Live

28.3.25 – (ES) Portugalete – Groove

29.3.25 – (FR) Bordeaux – Sortie 13

31.3.25 – (DE) Essen – Turock



April

01.4.25 – (DE) München – Backstage

02.4.25 – (NL) Haarlem – Patronaat

03.4.25 – (FR) Paris – Backstage



Zur Einstimmung zwei Videos aus dem letzten Album "Blood Omen": 'Nostradamus' und 'Parasite'.



Nostradamus







https://www.youtube.com/watch?v=qkRqrPQoK-M



Parasite







https://www.youtube.com/watch?v=00NEUSkpA-g

